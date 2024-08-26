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Ексгравець збірної України визначився з клубом на наступний сезон

Руслан Травкін — 26 серпня, 15:15
Ексгравець збірної України визначився з клубом на наступний сезон
Ігор Зайцев
Instagram Taipei Mars

Колишній гравець збірної України з баскетболу Ігор Зайцев підписав контракт з клубом Тайпей Марс, який грає в елітному дивізіоні Тайваню.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Нагадаємо, декілька днів тому центровий залишив іншу команду чемпіонату Тайваню Фубон Брейвз. За цей клуб бігмен виступав останні 4 роки.

35-річний Зайцев — вихованець Кривбасбаскету. В Україні також грав за Азовмаш та Хімік. Має досвід гри у чемпіонатах Польщі та Іспанії.

У складі національної збірної України Зайцев зіграв на чемпіонатах Європи 2013, 2015 і 2017 років, а також на чемпіонаті світу 2014 року.

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