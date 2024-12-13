Старий Луцьк з третьої спроби обіграв Рівне у Суперлізі-2024/25

У п'ятницю, 13 грудня, відбувся черговий матч української Суперліги, у якому Рівне приймало Старий Луцьк.

Це була вже третя очна зустріч команд у нинішньому сезоні. У попередніх двох перемогу здобувала команда Михайла Переверзія. Але цього разу вдача їм не посміхнулася.

Гості захопили лідерство у середині першої 10-хвилинки і жодного разу не дозволили супернику відновити паритет. Хоча у рівненського колективу був такий шанс, коли по ходу третьої чверті він скоротив відставання до одного очка.

Проте два поспіль влучних триочкових кидки від Павла Горобченка повернули Старому Луцьку перевагу, яку підопічні Дмитра Чайковського розвинули 12 очок.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

13 грудня

Рівне — Старий Луцьк 62:74 (14:24, 17:14, 20:21, 11:15)

Рівне: Браун (16 + 12 підбирань), Тимощук (6), Рябой (6 + 6 підбирань), Соловйов (13 + 6 підбирань), Головчик (11) – старт; Поносов (6), Шептицький (2), Гарбар (2), Кравченко (0), Чиж (0), Герасимчук (0).

Старий Луцьк: Мусієнко (15 + 9 підбирань), Дюпін (7), Лавані (2), Лесик (13 + 9 підбирань), Горобченко (28) – старт; Білявий (3), Прозапас (3), Липовцев (3), Михайлов (0).

Ця перемога підняла Старий Луцьк на шосте місце таблиці Суперліги. Рівне залишилося третім.

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