Сподіваюся, вас зачинять в одній камері: Ковінгтон звинуватив ЛеБрона у зв'язку з репером Diddy

Боєць UFC Колбі Ковінгтон вкотре "атакував" зірку Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрона Джеймса, натякнувши на його потенційний зв'язок зі скандально відомим репером Diddy.

Слова 36-річного американця наводить Fadeaway World.

Під час виступу перед медіа напередодні його поєдинку з Хоакіном Баклі 15 грудня Ковінгтон обрушився на "Короля" та висловив усе, що він про нього думає.

"Я хочу запитати ЛеБрона, що він має на увазі, коли каже: "Немає вечірки кращої за вечірку Diddy"? Мало того, я хочу запитати, на скількох вечірках Diddy він був. ЛеБрон, ти довбаний покидьок, і я сподіваюся, що тебе зачинять в одній камері з Diddy", – сказав Колбі.

Спортсмен згадав відео, у якому Джеймс, ймовірно, зізнався, що був на одній з вечірок Diddy.

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Таким чином, Ковінгтон намагається викрити ЛеБрона в його непідтвердженому зв'язку з Diddy, якого нещодавно заарештували за звинуваченням у сексуальному насильстві та торгівлі людьми.

Сумнозвісні вечірки Diddy стали легендарними в суспільстві, і всіх, хто пов'язаний з ними, таврують як частково причетних до його поведінки.