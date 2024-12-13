Сакраменто Леня обіграв Пеліканс, Бостон здолав Детройт у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч на 13 грудня у Національній баскетбольній асоціації сезону-2024/25 відбулося три матчі.

Сакраменто Олексія Леня здолав Пеліканс. Українець відіграв 6 хвилин, зробив 1 підбір і віддав 1 передачу при 1 фолі.

Маямі вдома здолав Торонто, а чинний чемпіон Бостон не мав проблем із Детройтом, хоча лідер Селтікс Джейсон Тейтум пропускав матч.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

13 грудня

Бостон – Детройт 123:99 (27:16, 32:28, 34:24, 30:31)

Майамі – Торонто 114:104 (23:27, 35:24, 31:25, 25:28)

Новий Орлеан – Сакраменто 109:111 (26:28, 29:25, 28:38, 26:20)

Нагадаємо, 12 грудня розпочався 15-й тур баскетбольної Євроліги.