Рівне вирвало перемогу в Харківських Соколів у Суперлізі

Рівне обіграло Харківських Соколів у межах четвертого туру регулярного чемпіонату Суперліги.

Зустріч завершилась з рахунком 64:56.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став захисник Соколів Андрій Хохоник, в активі якого 26 очок та 3 підбирання. Найкращим у складі переможців став Джейлен Дюпрі, в активі якого 13 очок та 10 підбирань. Ще один американський легіонер Сайвон Трейлор набрав 15 балів та 4 підбирання.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

26 жовтня

Рівне – Харківські Соколи 64:56 (17:16; 15:15; 13:11; 19:14)

Рівне: Поносов 5, Тимощук 2 + 5 підбирань, Трейлор 15 + 4 підбирання, Шепелев 4 + 3 підбирання, Дюпрі 13 + 10 підбирань – старт; Хайнс 7 + 6 підбирань + 5 передач, Коровяков 7 + 7 підбирань, Рябой 6 + 5 підбирань, Головчик 5 + 2 перехоплення. Шептицький 0, Ковалєвський 0, Кравченко 0.

Харківські Соколи: Хохоник 26 + 3 підбирання, Клімов 2, Заплотиньский 4 + 10 підбирань + 3 блок-шоти, Максим Безима 4, Нікітін 2 + 7 підбирань – старт; Мартинов 8 + 6 підбирань, Соловйов 3, Микита Безима 3 + 4 підбирання, Чевердін 2, Клебан 2, Шавгаров 0.

Нагадаємо, у першій зустрічі ігрового дня Суперліги Київ-Баскет на останніх хвилинах здолав Черкаські Мавпи. Згодом Кривбас розібрався з Ніко-Баскетом.