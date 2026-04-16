Дніпро розгромив Рівне у першому матчі півфінальної серії Суперліги
ФБУ
У четвер, 16 квітня, відбувся перший матч 1/2 фіналу Суперліги України з баскетболу, в якому чинний чемпіон першості Дніпро обіграв БК Рівне.
Зустріч завершилася з рахунком 100:72.
Найрезультативнішим гравцем поєдинку став американський центровий рівненського клубу Джейлен Дюпрі, який набрав 30 очок та зробив 10 підбирань.
Найкращим у складі переможців став капітан команди Станіслав Тимофеєнко, в активі якого 23 залікових бали та 9 підбирань.
Суперліга України з баскетболу
1/2 фіналу
Перший матч
Дніпро – Рівне 100:72 (16:21, 29:23, 20:16, 35:12)
Другий матч команди проведуть 19 квітня, початок о 14:00.
Нагадаємо, раніше в іншій парі півфіналістів Київ-Баскет у першому матчі серії обіграв Харківських Соколів.