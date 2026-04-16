Дніпро розгромив Рівне у першому матчі півфінальної серії Суперліги

Олексій Мурзак — 16 квітня 2026, 20:11
У четвер, 16 квітня, відбувся перший матч 1/2 фіналу Суперліги України з баскетболу, в якому чинний чемпіон першості Дніпро обіграв БК Рівне.

Зустріч завершилася з рахунком 100:72.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став американський центровий рівненського клубу Джейлен Дюпрі, який набрав 30 очок та зробив 10 підбирань.

Найкращим у складі переможців став капітан команди Станіслав Тимофеєнко, в активі якого 23 залікових бали та 9 підбирань.

Дніпро – Рівне 100:72 (16:21, 29:23, 20:16, 35:12)

Другий матч команди проведуть 19 квітня, початок о 14:00.

Нагадаємо, раніше в іншій парі півфіналістів Київ-Баскет у першому матчі серії обіграв Харківських Соколів.

