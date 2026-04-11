Віцепрезидент Федерації баскетболу України подав у відставку

Сергій Шаховець — 11 квітня 2026, 09:41
Президент БК Рівне Сергій Ліщук оголосив про відставку з посади віцепрезидента Федерації баскетболу України з розвитку дитячого баскетболу.

Своє рішення функціонер пояснив у соцмережах.

"Я люблю баскетбол, я повернувся в Україну розвивати цей вид спорту. Але те, що я бачу сьогодні, не залишає мені іншого вибору.

На посаді віцепрезидента я був не ідеальний, багато чого не зміг зробити, і в тому є моя провина. Прийшов час завершити мою роботу, сподіваюсь, хтось зробить її краще", – написав Ліщук.

Зазначимо, що Ліщук опублікував пост після перемоги БК Рівне над Говерлою у 1/4 фіналу Суперліги. Рівненська команда здобула останню путівку у "Фінал чотирьох".

Нагадаємо, що Сергій Ліщук під час ігрової кар'єри чотири рази ставав чемпіоном України у складі маріупольського Азовмаша (2006, 2007, 2008, 2009). Разом з іспанською Валенсією двічі вгравав Єврокубок з баскетболу (2010, 2014).

Читайте також :
Визначилися всі учасники "Фіналу чотирьох" Суперліги: відомі пари
Федерація баскетболу України БК Рівне Сергій Ліщук

БК Рівне

Говерла перемогла Рівне у другому матчі плейоф Суперліги
Харківські Соколи розтрощили Рівне у Суперлізі
Рівне дотиснуло Черкаські Мавпи у матчі Суперліги
БК Рівне підписав американського захисника
Рівне попрощалося з двома американськими легіонерами

Останні новини