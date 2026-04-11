Віцепрезидент Федерації баскетболу України подав у відставку

Президент БК Рівне Сергій Ліщук оголосив про відставку з посади віцепрезидента Федерації баскетболу України з розвитку дитячого баскетболу.

Своє рішення функціонер пояснив у соцмережах.

"Я люблю баскетбол, я повернувся в Україну розвивати цей вид спорту. Але те, що я бачу сьогодні, не залишає мені іншого вибору.

На посаді віцепрезидента я був не ідеальний, багато чого не зміг зробити, і в тому є моя провина. Прийшов час завершити мою роботу, сподіваюсь, хтось зробить її краще", – написав Ліщук.