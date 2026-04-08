Третя поспіль поразка Лейкерс і результативна феєрія Нью-Орлеана з Ютою в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 7 на 8 квітня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Вашингтона проти Чикаго. "Буллз" не залишили шансів суперникам, здолавши їх з різницею в понад 30 очок.

Оклагома-Сіті також дуже легко розібралась із Лейкерс. "Тандер" виграли кожну чверть, декласувавши опонента без травмованого Луки Дончича.

Також варто відзначити результативну феєрію Нью-Орлеана та Юти. Вони на двох закинули майже 300 очок.

НБА – регулярний чемпіонат

8 квітня

Вашингтон – Чикаго 98:129 (18:38, 19:28, 26:34, 35:29)

Індіана – Міннесота 104:124 (27:35, 26:28, 24:39, 27:22)

Бруклін – Мілуокі 96:90 (30:29, 19:14, 21:19, 26:28)

Торонто – Маямі 121:95 (32:27, 32:24, 30:25, 27:19)

Бостон – Шарлот 113:102 (20:31, 35:30, 35:26, 23:15)

Нью-Орлеан – Юта 156:137 (24:34, 37:35, 50:27, 45:41)

Голден Стейт – Сакраменто 110:105 (25:26, 41:27, 19:28, 25:24)

Кліпперс – Даллас 116:103 (39:26, 26:29, 24:29, 27:19)

Лейкерс – Оклагома-Сіті 87:123 (27:34, 20:31, 15:28, 25:30)

Фінікс – Г'юстон 105:119 (37:21, 20:33, 27:27, 21:38)

