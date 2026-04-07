Чемпіон Європи оголосив про завершення кар'єри

Французький захисник Фенербахче Нандо де Коло повідомив про завершення ігрової кар'єри після закінчення сезону-2025/26.

Слова 38-річного баскетболіста цитує BeBasket.

"Я не говорив, що піду на пенсію, якщо виграємо Євролігу. Але, щоб бути чесним, це буде мій останній сезон. Я вже певний час про це думаю. З початку року у мене в голові було, що це буде мій останній сезон. Це не про те, чи виграємо Євролігу. Справжня причина – життя складається з моментів, таймінгу. І я вважаю, що зараз настав правильний час рухатися далі", – сказав де Коло.

На клубному рівні Нандо де Коло виступав за французькі Шоле та АСВЕЛ, іспанську Валенсію, російський ЦСКА, турецький Фенербахче. Протягом двох сезонів грав у НБА, але не зумів закріпитися в Сан-Антоніо Сперс і Торонто Репторс.

В Європі Нандо вигравав Єврокубок з Валенсією та двічі ставав переможцем Євроліги з ЦСКА.

На рівні збірних де Коло з Францією вигравав чемпіонат Європи 2013, здобував "срібло" Євро-2011 та "бронзу" Євро-2015. На Олімпійських іграх двічі ставав срібним призером (2020 та 2024).

Раніше повідомлялося, що форвард одеської Чайки-ВМСУ Олександр Коровяков завершив ігрову кар'єру у 44 роки.