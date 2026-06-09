Два квитки на поєдинок фіналу НБА продали за мільйон доларів

У ніч із 8 на 9 червня відбувся третій матч фінальної серії НБА між Нью-Йорком і Сан-Антоніо й на цей поєдинок було виставлено на аукціон два квитки на першому ряду безпосередньо біля майданчика.

Про це повідомляє AP.

Ці місця на гру в "ряду знаменитостей", що відбулась на "Медісон-сквер-гарден", були продані за 1 мільйон доларів. Усі кошти від аукціону спрямують до благодійного фонду The Garden of Dreams Foundation.

Він співпрацює із 30 партнерськими організаціями у трьох штатах. Кошти підуть на лікарні, організації з виконання бажань та громадські об'єднання, щоб допомогти дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Місця розташовані у секторі VIP 10, ряд AA біля центрального майданчика. "Нікс" не продають ці місця – натомість їх зазвичай надають знаменитим уболівальникам.

Нагадаємо, що гра завершилась перемогою "Сперс" із рахунком 115:111, які скоротили відставання в серії (1:2). Наступний очний поєдинок віжбудеться 11 червня та розпочнеться о 3:30 за київським часом.