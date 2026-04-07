Валідольна перемога Нью-Йорка над Атлантою, Клівленд розгромив Мемфіс у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч проти 7 квітня відбулося декілька матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігрову програму розпочала перемога на зубах від баскетболістів Нью-Йорка, які вирвали звитягу в Атланти, тоді як Орландо впевнено обіграв Детройт.

Не менш переконливу звитягу здобув Клівленд, який розгромив Мемфіс. А от Денвер в овертаймі дотиснув Портленд.

НБА – регулярний чемпіонат

7 квітня

Атланта – Нью-Йорк 105:108 (31:32, 26:21, 22:28, 26:27)

Орландо – Детройт 123:107 (30:28, 39:27, 29:21, 25:31)

Мемфіс – Клівленд 126:42 (36:24, 28:44, 26:33, 36:41)

Сан-Антоніо – Філадельфія 115:102 (29:28, 33:27, 30:30, 23:17)

Денвер – Портленд 127:132 ОТ (31:35, 27:37, 29:29, 38:24, 12:7)

Напередодні закінчилися ще кілька ігор регулярного чемпіонату НБА.