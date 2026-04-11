Розгром від Юти, перемога Лейкерс і поразка Оклагоми в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 10 на 11 квітня відбулись матчі передостаннього туру в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

В одному з них зустрічались третя та перша команди Західної конференції. Денвер переграв Оклагому-Сіті з різницею у 20 очок.

Лейкерс, попри кадрові проблеми, впевнено переграли Фінікс. Бостон із Максимом Шульгою переміг Нью-Орлеан.

Також варто відзначити розгромну перемогу Юти. Вона перервала 10-матчеву програшу серію, знищивши Мемфіс.

НБА – регулярний чемпіонат

11 квітня

Атланта – Клівленд 124:102 (27:22, 34:26, 35:17, 28:37)

Вашингтон – Маямі 117:140 (23:34, 29:38, 33:33, 32:35)

Шарлот – Детройт 100:118 (30:36, 35:32, 25:25, 10:25)

Бостон – Нью-Орлеан 144:118 (44:25, 38:26, 34:31, 28:36)

Індіана – Філадельфія 94:105 (21:28, 30:30, 26:31, 17:16)

Нью-Йорк – Торонто 112:95 (22:21, 29:15, 28:28, 33:31)

Мілвокі – Бруклін 125:108 (38:24, 28:30, 33:30, 26:24)

Сан-Антоніо – Даллас 139:120 (37:26, 31:39, 40:28, 31:27)

Чикаго – Орландо 103:127 (26:28, 27:36, 26:35, 24:28)

Денвер – Оклагома-Сіті 127:107 (34:27, 25:24, 31:34, 37:22)

Г'юстон – Міннесота 132:136 (36:37, 37:32, 33:34, 26:33)

Юта – Мемфіс 147:101 (33:30, 41:22, 36:22, 37:27)

Портленд – Кліпперс 116:97 (33:24, 28:27, 25:33, 30:13)

Сакраменто – Голден Стейт 124:118 (32:27, 31:24, 19:38, 42:29)

Лейкерс – Фінікс 101:73 (33:23, 22:25, 24:16, 22:9)

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші шість матчів.