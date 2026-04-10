Перемога Лейкерс, поразки Бостона та Г'юстона в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 9 на 10 квітня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Вашингтона проти Чикаго. "Буллз" в ньому здобули комфортну перемогу, завдавши господарям восьмої поспіль поразки.

Нью-Йорк зміг переграти Бостон, а Торонто здолало Маямі, завдяки чому піднялось на п'яту сходинку в таблиці Східної конференції. Також варто відзначити перемогу Лейкерс над Голден Стейт після трьох поспіль поразок.

НБА – регулярний чемпіонат

10 квітня

Вашингтон – Чикаго 108:119 (24:32, 27:20, 23:35, 34:32)

Торонто – Маямі 128:114 (32:26, 37:24, 33:40, 26:24)

Бруклін – Індіана 94:123 (14:31, 23:32, 35:35, 22:25)

Нью–Йорк – Бостон 112:106 (26:29, 28:24, 27:30, 31:23)

Г'юстон – Філадельфія 113:102 (35:26, 38:30, 23:17, 17:29)

Голден Стейт – Лейкерс 103:119 (23:28, 26:25, 24:29, 30:37)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші сім матчів.