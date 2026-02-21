Шалений розгром від Денвера та камбек Вашингтона в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 20 на 21 лютого відбулась низка матчів у рамках регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з вольової перемоги Вашингтона над Індіаною. "Візардс" змогли відіграти гандикап у 15 очок.

Цікаві за інтригою поєдинки також видали Мемфіс з Ютою, Шарлот і Клівленд та Лейкерс із Кліпперс. У цих матчах доля переможця була невідома практично до самого кінця.

Окремо варто відзначити гру Портленд – Денвер. "Наггетс" розгромили суперників з різницею в понад 50 очок.

НБА – регулярний чемпіонат

21 лютого

Вашингтон – Індіана 131:118 (22:27, 35:41, 35:24, 39:26)

Мемфіс – Юта 123:114 (28:32, 27:35, 32:21, 36:26)

Шарлот – Клівленд 113:118 (20:30, 33:29, 36:31, 24:28)

Атланта – Маямі 97:128 (16:29, 35:28, 24:30, 22:41)

Міннесота – Даллас 122:111 (40:25, 29:32, 27:31, 26:23)

Нью-Орлеан – Мілуокі 118:139 (38:33, 27:38, 31:32, 22:36)

Оклахома-Сіті – Бруклін 105:86 (21:23, 29:10, 27:34, 28:19)

Лейкерс – Кліпперс 125:122 (41:30, 31:35, 27:30, 26:27)

Портленд – Денвер 103:157 (27:41, 26:41, 32:43, 18:32)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші дев'ять матчів