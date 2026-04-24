Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Фаворити синхронно поступились у раунді плейоф НБА

Денис Іваненко — 24 квітня 2026, 07:38
Плейоф НБА 24 квітня
Getty Images

У ніч із 23 на 24 квітня відбулись чергові матчі раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Програма ігрового дня розпочалась із зустрічі Атланти та Нью-Йорка. Вони видали справжню "зарубу", в якій "Гокс" вирвали перемогу в самій кінцівці.

В інших двох зустрічах інтрига не трималась до останніх хвилин. В обох перемогли господарі в поєдинках проти фаворитів своїх серій.

НБА – раунд плейоф
24 квітня

Атланта – Нью-Йорк 109:108 (33:21, 25:29, 30:30, 21:28). Серія 2:1

Торонто – Клівленд 126:104 (31:25, 23:29, 29:27, 43:23) Серія 1:2

Міннесота – Денвер 113:96 (25:11, 36:28, 27:29, 25:28) Серія 2:1

Нагадаємо, що напередодні відбулись інші два матчі раунду плейоф.

NBA

NBA

Останні новини