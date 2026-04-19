Перемоги Лейкерс і Денвера в перших матчах плейоф НБА

У ніч з 18 на 19 квітня відбулись перші матчі раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Програма ігрового дня розпочалась із зустрічі Клівленда та Торонто. Господарі у третій чверті забезпечили собі комфортний гандикап і здобули врешті-решт упевнену перемогу.

Денвер виявився сильнішим за Міннесоту, а Нью-Йорк переграв Атланту. Попри кадрові втрати, Лейкерс повели в серії, здолавши Г'юстон.

НБА – раунд плейоф

19 квітня

Клівленд – Торонто 126:113 (35:31, 26:23, 36:22, 29:37)

Денвер – Міннесота 116:105 (23:33, 39:29, 29:17, 25:26)

Нью-Йорк – Атланта 113:102 (30:24, 27:31, 26:19, 30:28)

Лейкерс – Г'юстон 107:98 (33:29, 17:19, 25:18, 32:32)

Нагадаємо, що напередодні про завершення кар'єри оголосив легендарний тренер Док Ріверс. Він у ролі наставника провів 27 сезонів у НБА.