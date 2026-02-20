Харківські Соколи дотиснули Старий Луцьк у матчі Суперліги

У п'ятницю, 20 лютого, відбувся матч Суперліги України з баскетболу, в якому Харківські Соколи здобули перемогу над Старим Луцьком.

Зустріч, яка відбулася в Івано-Франківську, завершилася з рахунком 84:80.

Найрезультативнішим гравцем матчу став американський форвард луцького колективу Лоренцо Андерсон, який записав до свого активу 27 очок, 8 підбирань та 2 передачі, також 23 бали набрав його земляк Рональд Мур.

Водночас у переможців 22 залікових бали в активі захисника Олексія Соловйова.

Пізніше відбудеться ще один поєдинок ігрового дня, у якому Говерла протистоятиме Черкаським Мавпам. Початок зустрічі о 18:30.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

20 лютого

Старий Луцьк – Харківські Соколи 80:84 (23:25, 20:18, 20:17, 17:24)

18:30 Говерла – Черкаські Мавпи

Нагадаємо, у попередніх поєдинках Харківські Соколи переграли Говерлу, Київ-Баскет переміг Рівне, а Запоріжжя дотиснуло Ніко-Баскет.