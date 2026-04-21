В НБА вперше в історії найкращого захисного гравця року визначено одностайним рішенням

Віктор Вембаньяма переписав історію Національної баскетбольної асоціації, ставши першим переможцем у номінації DPOY, який виграв одноголосним рішенням.

Про це повідомляє NBA Communications.

У голосуванні брали участь 100 людей, кожен з яких саме зірку Сан-Антоніо поставив на перше місце. Він набрав 500 очок, обійшовши Чета Гомгрена (239) та Аусара Томпсона (60), які опинились у трійці.

Victor Wembanyama is the first unanimous Kia NBA Defensive Player of the Year since the award’s inception in 1982-83.



The winner was selected by a global media panel of 100 voters.



Complete voting results ⬇️ pic.twitter.com/wIUDEDWJtm — NBA Communications (@NBAPR) April 20, 2026

До того ж 22-річний француз став наймолодшим переможцем DPOY в історії. Раніше найближчим до одностайності був Бен Воллес у сезоні-2001/02, коли набрав 116 зі 120 голосів.

Нагадаємо, що Віктор Вембаньяма виступає за Сан-Антоніо з 2023 року. Напередодні його команда здобула стартову перемогу в раунді плейоф, здолавши Портленд.