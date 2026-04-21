В НБА вперше в історії найкращого захисного гравця року визначено одностайним рішенням
Віктор Вембаньяма
Віктор Вембаньяма переписав історію Національної баскетбольної асоціації, ставши першим переможцем у номінації DPOY, який виграв одноголосним рішенням.
Про це повідомляє NBA Communications.
У голосуванні брали участь 100 людей, кожен з яких саме зірку Сан-Антоніо поставив на перше місце. Він набрав 500 очок, обійшовши Чета Гомгрена (239) та Аусара Томпсона (60), які опинились у трійці.
До того ж 22-річний француз став наймолодшим переможцем DPOY в історії. Раніше найближчим до одностайності був Бен Воллес у сезоні-2001/02, коли набрав 116 зі 120 голосів.
Нагадаємо, що Віктор Вембаньяма виступає за Сан-Антоніо з 2023 року. Напередодні його команда здобула стартову перемогу в раунді плейоф, здолавши Портленд.