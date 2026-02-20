Клівленд розгромив Бруклін, Кліпперс дотиснув Денвер у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч проти 20 лютого відбулась ціла низка матчів у рамках регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався із перемог Вашингтона та Клівленда над Індіаною та Брукліном відповідно. Тоді як Атланта впевнено обіграла Філадельфію.

Сан-Антоніо розгромив Фінікс, а в крайньому поєдинку регулярного чемпіонату була справжня боротьба до останньої секунди. Кліпперс вирвав звитягу у Денвера.

НБА – регулярний чемпіонат

20 лютого

Вашингтон – Індіана 112:105 (26:24, 33:23, 29:33, 24:25)

Клівленд – Бруклін 112:84 (34:16, 36:32, 32:19, 10:17)

Філадельфія – Атланта 107:117 (26:28, 27:32, 31:28, 23:29)

Шарлот – Г'юстон 101:105 (33:24, 19:29, 26:27, 23:25)

Нью-Йорк – Детройт 111:126 (26:28, 22:30, 31:32, 32:36)

Чикаго – Торонто 101:110 (23:25, 22:28, 33:34, 23:23)

Сан-Антоніо – Фінікс 121:94 (30:25, 31:24, 37:22, 23:23)

Голден Стейт – Бостон 110:121 (32:36, 19:38, 22:28, 37:19)

Сакраменто – Орландо 94:131 (28:18, 27:46, 29:38, 10:29)

Кліпперс – Денвер 115:114 (25:24, 20:28, 33:25, 37:37)

Східна конференція Standings provided by Sofascore

Західна конференція Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у ніч із 15-го на 16-те лютого відбувся фінал Матчу зірок НБА-2026. Збірна світу стала третьою. Натомість у вирішальному поєдинку "США-зорі" обіграли "США-смуги".