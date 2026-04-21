Сенсаційні домашні поразки Денвера та Нью-Йорка у плейоф НБА

У ніч із 20 на 21 квітня відбулись чергові матчі раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Програма ігрового дня розпочалась із зустрічі Клівленда та Торонто. Господарі забезпечили собі невеличкий гандикап у першій чверті та врешті-решт здобули перемогу, повівши в серії 2:0.

В інших двох зустрічах інтрига трималась до останніх секунд. В обох несподівано перемогли гості в поєдинках проти фаворитів своїх серій.

НБА – раунд плейоф

21 квітня

Клівленд – Торонто 115:105 (26:19, 28:29, 30:29, 31:28). Серія 2:0

Денвер – Міннесота 114:119 (39:25, 25:39, 29:26, 21:29). Серія 1:1

Нью-Йорк – Атланта 106:107 (32:23, 29:31, 30:25, 15:28). Серія 1:1

Нагадаємо, що напередодні відбулись інші чотири матчі раунду плейоф.