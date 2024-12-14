Фінікс обіграв Юту без Михайлюка, Лейкерс за відсутності ЛеБрона програли Міннесоті: результати НБА

У ніч на суботу, 14 грудня, у межах регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації пройшли вісім матчів.

Найкраща команда ліги Клівленд на своєму паркеті обіграла Вашингтон, а Філадельфія не тільки програла Індіані, а щей в втратила Джоела Ембііда, який знову травмувався.

Мемфіс розгромив Бруклін, у той час як Міннесота та Лейкерс видали олдскульний баскетбол – жодна з команд не набрала 100 очок. ЛеБрон Джеймс пропустив й цю гру.

Чикаго переграв Шарлотт, Денвер не помітив Кліпперс, а Юта дала бій Фініксу, проте все одно програла. Святослав Михайлюк знову спостерігав за грою з боку, не виходячи на паркет.

В останній грі ночі Сан-Антоніо по ходу четвертої чверті відіграв 17-очкове відставання та вирвав перемогу над Портлендом.

НБА-2024/25 – регулярний сезон

14 грудня

Клівленд – Вашингтон 115:105 (25:25, 32:29, 30:26, 28:25)

Філадельфія – Індіана 107:121 (22:31, 28:30, 33:29, 24:31)

Мемфіс – Бруклін 135:119 (39:36, 3)620, 38:39, 28:24)

Міннесота – Лейкерс 97:87 (32:23, 18:21, 27:22, 20:21)

Чикаго – Шарлотт 109:95 (31:26, 28:18, 23:23, 27:28)

Денвер – Кліпперс 120:98 (29:22, 19:25, 35:22, 37:29)

Юта – Фінікс 126:134 (39:38, 32:38, 34:36, 21:22)

Портленд – Сан-Антоніо 116:118 (25:33, 17:19, 46:28, 28:38)

Нагадаємо, що днем раніше пройшов матч української Суперліги, у якому зустрілися Рівне та Старий Луцьк, вже втретє за цей сезон.