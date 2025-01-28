Юта без Михайлюка поступилася Мілвокі, Сакраменте з Ленем здолав Бруклін у НБА

У ніч з 27 на 28 січня відбулися 12 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Сакраменто, за який виступає українець Олексій Лень виявився сильнішим за Бруклін. 31-річний уродженець Луганщини відіграв майже 5 хвилин і зробив одне підбирання.

Також Юта Святослава Михайлюка зазнала поразки від Мілвокі. Українець на паркет не виходив.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

28 січня

Клівленд – Детройт 110:91 (26:23, 29:22, 27:22, 28:24)

Шарлот – Лейкерс 107:112 (19:39, 32:20, 26:27, 30:26)

Бостон – Г'юстон 112:114 (27:31, 25:23, 37:31, 23:29)

Бруклін – Сакраменто 96:110 (30:22, 24:25, 24:33, 18:30)

Маямі – Орландо 125:119 ОТ (27:29, 28:30, 24:29, 29:20, 17:11)

Нью-Йорк – Мемфіс 143:106 (34:31, 26:21, 42:32, 41:22)

Торонто – Нью-Орлеан 113:104 (25:20, 31:20, 18:35, 39:29)

Міннесота – Атланта 100:92 (28:20, 32:23, 20:31, 20:18)

Чикаго – Денвер 129:121 (32:35, 29:33, 34:28, 34:25)

Даллас – Вашингтон 130:108 (42:16, 31:27, 28:33, 29:32)

Юта – Мілвокі 110:125 (26:35, 33:33, 21:32, 30:25)

Фінікс – Кліпперс 111:109 (34:30, 26:17, 23:31, 28:31)

Напередодні стало відомо, що керівництво Маямі Хіт відсторонило на невизначений термін головну зірку команди Джиммі Батлера.