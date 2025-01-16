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Рекорд для Кліпперс, ганьба для Нетс: матч НБА завершився з унікальним рахунком

Руслан Травкін — 16 січня 2025, 08:55
Рекорд для Кліпперс, ганьба для Нетс: матч НБА завершився з унікальним рахунком
LAClippers/status/1879765731061186784

Лос-Анджелес Кліпперс у матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації розгромив Бруклін Нетс із рахунком 126:67.

Як повідомляє StatMuse, 59 очок різниці – це найбільша перемога в історії франшизи. Попереднім рекордом була перемога в 50 очок над Оклахомою (138:88) 10 квітня 2022 року.

За інформацією від AP, для Нетс це, навпаки, найбільша поразка за історію команди. До цього найгіршим результатом було "-52" (87:139) ще у 1978 році проти Х'юстона.

Зазначимо, що перша чверть між командами завершилася внічию – 21:21. Тобто, 59 очок переваги "парусники" зробили за три наступні чверті, що є найбільшою різницею між командами за три чверті в історії НБА.

Також Кліпперс стали першим клубом асоціації, який набрав 125+ очок за гру, але суперника "не випустив" за 70.

Нагадаємо, з результатами ігрового дня можна ознайомитися ТУТ.

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