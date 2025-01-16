Рекорд для Кліпперс, ганьба для Нетс: матч НБА завершився з унікальним рахунком
Лос-Анджелес Кліпперс у матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації розгромив Бруклін Нетс із рахунком 126:67.
Як повідомляє StatMuse, 59 очок різниці – це найбільша перемога в історії франшизи. Попереднім рекордом була перемога в 50 очок над Оклахомою (138:88) 10 квітня 2022 року.
За інформацією від AP, для Нетс це, навпаки, найбільша поразка за історію команди. До цього найгіршим результатом було "-52" (87:139) ще у 1978 році проти Х'юстона.
Зазначимо, що перша чверть між командами завершилася внічию – 21:21. Тобто, 59 очок переваги "парусники" зробили за три наступні чверті, що є найбільшою різницею між командами за три чверті в історії НБА.
Також Кліпперс стали першим клубом асоціації, який набрав 125+ очок за гру, але суперника "не випустив" за 70.
Нагадаємо, з результатами ігрового дня можна ознайомитися ТУТ.