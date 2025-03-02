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Філадельфія виграла вперше за дев'ять матчів, Детройт здолав Бруклін в НБА

Володимир Максименко — 2 березня 2025, 08:20
Філадельфія виграла вперше за дев'ять матчів, Детройт здолав Бруклін в НБА
НБА
Getty Images

У ніч з 1 на 2 березня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Так, Філадельфія несподівано переграла Голден Стейт, перервавши свою серію з дев'яти поразок. Також свої перемоги здобули Сакраменто та Детройт.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат
2 березня

Шарлотт – Вашингтон 100:113 (25:24, 34:30, 16:30, 25:29)

Детройт – Бруклін 115:94 (39:22, 29:23, 13:30, 34:19)

Мемфіс – Сан-Антоніо 128:130 (30:31, 28:46, 38:22, 32:31)

Х'юстон – Сакраменто 103:113 (31:25, 38:38, 23:26, 21:24)

Даллас – Мілуокі 117:132 (36:31, 27:40, 16:30, 38:31)

Філадельфія – Голден Стейт 126:119 (30:30, 37:35, 29:35, 30:29)

Зазначимо, що сьогодні ввечері також відбудеться ще два матчі НБА, в яких Бостон зустрінеться з Денвером, а Портленд вирушить в гості до Клівленда.

Раніше повідомлялось, що Філадельфія може списати зарплату Ембііда через "баскетбольну пенсію".

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