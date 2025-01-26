Вдруге за сезон: Бруклін Нетс вивели з обігу номер Вінса Картера

Минулої ночі Бруклін Нетс провели урочисту церемонію виведення з обігу ігрового номера Вінса Картера.

Про цю подію повідомляє сайт НБА.

Починаючи з цього моменту, жоден гравець Брукліна не зможе використовувати №15, під яким виступав 47-річний баскетболіст.

"Моя мама сказала мені: "Знайди номер і зроби його відомим". Це дійсно те, що я і моя сім'я будемо завжди пам'ятати. Бути сьомим, чий номер опинився під дахом арени – це божевілля. Для мене честь бути там з вами, джентльмени", – сказав Картер під час церемонії.

Вінс Картер провів більше чотирьох років за франшизу, коли та базувалася ще в Нью-Джерсі.

Картеру належить рекорд клубу за кількістю очок за один сезон (2 070 у сезоні-2006/07) і третє місце в історії організації за загальною кількістю очок (8 834). Він посідає четверте місце за кількістю реалізованих триочкових кидків (638) та очок у плейоф (701).

Торонто Репторс також вивели з обігу 15-й номер Картера на початку цього сезону. Вінс став 15-м гравцем в історії, чий номер був виведений з обігу кількома франшизами.

Нагадаємо, що у грудні Вінс Картер та Трейсі МакГрейді стали співвласниками клубу НФЛ.