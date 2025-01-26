Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Вдруге за сезон: Бруклін Нетс вивели з обігу номер Вінса Картера

Олексій Погорелов — 26 січня 2025, 19:29
Вдруге за сезон: Бруклін Нетс вивели з обігу номер Вінса Картера
Вінс Картер
Бруклін Нетс

Минулої ночі Бруклін Нетс провели урочисту церемонію виведення з обігу ігрового номера Вінса Картера.

Про цю подію повідомляє сайт НБА.

Починаючи з цього моменту, жоден гравець Брукліна не зможе використовувати №15, під яким виступав 47-річний баскетболіст.

"Моя мама сказала мені: "Знайди номер і зроби його відомим".

Це дійсно те, що я і моя сім'я будемо завжди пам'ятати. Бути сьомим, чий номер опинився під дахом арени – це божевілля. Для мене честь бути там з вами, джентльмени", – сказав Картер під час церемонії.

Читайте також :
Відео Фото Кобі Браянт: п'ять років без "Чорної Мамби"

Вінс Картер провів більше чотирьох років за франшизу, коли та базувалася ще в Нью-Джерсі.

Картеру належить рекорд клубу за кількістю очок за один сезон (2 070 у сезоні-2006/07) і третє місце в історії організації за загальною кількістю очок (8 834). Він посідає четверте місце за кількістю реалізованих триочкових кидків (638) та очок у плейоф (701).

Торонто Репторс також вивели з обігу 15-й номер Картера на початку цього сезону. Вінс став 15-м гравцем в історії, чий номер був виведений з обігу кількома франшизами.

Нагадаємо, що у грудні Вінс Картер та Трейсі МакГрейді стали співвласниками клубу НФЛ.

Бруклін Вінс Картер НБА

Вінс Картер

Картер та МакГрейді стали співвласниками клубу НФЛ
Колишні зірки НБА планують стати міноритарними власниками команди НФЛ
Картер і Біллапс будуть включені до Зали слави баскетболу
Картер легко данкує в 47 років

Останні новини