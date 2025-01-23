Лень допоміг Сакраменто перемогти Голден Стейт, Юта з Михайлюком програла Оклахомі в НБА

У ніч з 22 на 23 січня відбулась низка матчі Національної баскетбольної асоціації.

Юта з українським гравцем Святославом Михайлюком зазнала поразки від Оклахома-Сіті. Українець провів на майданчику 16 хвилин, 29 секунд та заробив 6 очок і 2 підбирання.

Також в межах ігрового дня Олексій Лень допоміг Сакраменто здобути перемогу над Голден Стейт. Уродженець Луганщини відіграв 6 хвилин, 26 секунд, за які встиг зробити 1 підбирання та один асист.

Зазначимо, що поєдинок Нью-Орлеан – Мілвокі було перенесено через погодні умови в місті. Новий Орлеан напередодні накрило сніговий шторм, тож керівництво ліги задля безпеки гравців та глядачів прийняло рішення провести поєдинок в іншу дату, яка буде оголошена пізніше.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

23 січня

Атланта – Детройт 104:114 (26:36, 25:33, 24:28, 29:17)

Бруклін – Фінікс 84:108 (16:28, 26:26, 26:28, 16:26)

Даллас – Міннесота 114:115 (22:17, 31:38, 29:31, 32:29)

Мемфіс – Шарлот 132:120 (38:25, 40:23, 28:36, 26:36)

Оклахома-Сіті – Юта 123:114 (31:29, 26:26, 38:34, 28:25)

Г'юстон – Клівленд 109:108 (39:32, 22:21, 33:30, 15:25)

Сакраменто – Голден Стейт 123:117 (20:24, 28:41, 37:20, 38:32)

Кліпперс – Бостон ОТ 113:117 (34:33, 25:27, 25:21, 19:22, 10:14)

Нагадаємо, раніше Михайлюк встановив особистий рекорд результативності. Також унікальне досягнення підкорив легендарний гравець Леброн Джеймс, ставши другим гравцем в історії НБА, який зумів оформити трипл-дабл у 40-річному віці.