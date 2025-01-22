ЛеБрон повторив унікальний рекорд Карла Мелоуна для 40-річних баскетболістів

Суперзірка Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс став тільки другим гравцем в історії НБА, який зумів оформити трипл-дабл у 40-річному віці.

Про це повідомляє сайт ліги.

Минулої ночі у матчі проти Вашингтона (111:88) "Король" зібрав статистичну лінію з 21 очка, 10 підбирань та 13 передач.

Таким чином Джеймс у віці 40 років та 23 днів зміг повторити унікальне досягення легендарного Карла Мелоуна. Ікона Юти (40 років та 127 днів) була єдиним гравцем з трипл-даблом у 40 років.

LeBron James (40yr, 23d) joins Karl Malone as the only players in NBA history to record a triple-double at age 40 or older!



👏👏 https://t.co/zSVpLMP5Tp pic.twitter.com/ANQwvz9IEG — NBA History (@NBAHistory) January 22, 2025

Цікаво, що Мелоун оформив свій рекордний трипл-дабл у складі саме Лейкерс. Це відбулося під час поєдинку з Сан-Антоніо 28 листопада 2003 року. Тоді "The Mailman" зібрав 10 очок, 11 підбирань та 10 передач.

Також варто зазначити, що ЛеБрон піднявся на сьоме місце в історії НБА за кількістю перехоплень. Джеймс (2 308) обійшов Скотті Піппена (2 307) та вже готується обійти Моріса Чікса (2 310).

Нагадаємо, що недавно Скотті Піппен висловив думку, що він був куди кращим командним гравцем, ніж ЛеБрон Джеймс.

Легенда Чикаго Буллз вважає, що власники клубів обрали б його в якості свого франчайза, а не "Короля".