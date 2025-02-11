Торонто видав 120-мільйонний контракт гравцю, який ще не дебютував за клуб

Команда Національної баскетбольної асоціації Торонто Репторс домовився про продовження співпраці з Брендоном Інгремом.

Про це повідомляє ESPN.

Форвард погодився на трирічний договір на загальну суму 120 млн доларів. Угода почне діяти з наступного сезону. За цей сезон Брендон заробить 36 млн доларів.

Інгрем приєднався до Торонто тиждень тому в трейд-дедлайн. За нього віддали Брюса Брауна, Келлі Олінника та два піки драфту. Брендон ще не грав за Репторс.

27-річний баскетболіст був обраний на драфті-2016 під №2 командою Лос-Анделес Лейкерс, які обміняли його до Нового Орлеана влітку 2019 року.

Нагадаємо, український центровий Олексій Лень може стати гравцем Лейкерс.