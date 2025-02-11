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Український баскетболіст може приєднатись до Леброна та Дончича

Володимир Максименко — 11 лютого 2025, 10:40
Український баскетболіст може приєднатись до Леброна та Дончича
Олексій Лень
Getty Images

Український баскетболіст Олексій Лень не стане гравцем Індіани, до якої мав приєднатись цієї зими.

Про це повідомляє інсайдер Еван Сідері з посиланням та Дастіна Допірака.

Очікувалось, що Ваншингтон має відрахувати українця з команди, після чого центровий приєднається до Пейсерс. Втім, Індіана більше не зацікавлена у підписанні Леня.

Інтерес до гравця збірної України зберігає Лос-Анджелес Лейкерс, який у це міжсезоння підсилився Лукою Дончичем з Далласа.

Цього сезону український бігмен зіграв у 36 іграх, у яких набирав у середньому 1,4 очка та 1,8 підбирання за 7,2 хвилини на паркеті.

Нагадаємо, що зараз тривають Ігри Нескорених у Ванкувері, де українські спортсмени здобули бронзові нагороди з баскетболу.

Лос-Анджелес Лейкерс Олексій Лень НБА Індіана Пейсерс

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