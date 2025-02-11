Український баскетболіст може приєднатись до Леброна та Дончича

Український баскетболіст Олексій Лень не стане гравцем Індіани, до якої мав приєднатись цієї зими.

Про це повідомляє інсайдер Еван Сідері з посиланням та Дастіна Допірака.

Очікувалось, що Ваншингтон має відрахувати українця з команди, після чого центровий приєднається до Пейсерс. Втім, Індіана більше не зацікавлена у підписанні Леня.

Alex Len will no longer be signing with the Pacers, per @DustinDopirak.



Len and the Lakers hold mutual interest after their trade for Mark Williams fell through. pic.twitter.com/CcrCqOHI49 — Evan Sidery (@esidery) February 11, 2025

Інтерес до гравця збірної України зберігає Лос-Анджелес Лейкерс, який у це міжсезоння підсилився Лукою Дончичем з Далласа.

Цього сезону український бігмен зіграв у 36 іграх, у яких набирав у середньому 1,4 очка та 1,8 підбирання за 7,2 хвилини на паркеті.

Нагадаємо, що зараз тривають Ігри Нескорених у Ванкувері, де українські спортсмени здобули бронзові нагороди з баскетболу.