Розгроми від Торонто та Портленда, 10 очок Михайлюка й перемога Лейкерс у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 21 на 22 жовтня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Вашингтона проти Мілуокі. "Візардс" видали потужну кінцівку та тріумфували в цій зустрічі з різницею у 12 очок.

Найрезультативніший матч видали Орландо й Атланта. Найбільший розгром записав собі в актив Торонто, який декласував Чикаго.

Святослав Михайлюк провів на майданчику 19 хвилин у поєдинку Юти проти Мемфіса. Українець набрав десять очок, зробив один підбір і віддав дві результативні передачі, але його команда поступилась.

НБА – регулярний чемпіонат

22 жовтня

Вашингтон – Мілуокі 128:116 (25:23, 26:33, 39:37, 38:23)

Орландо – Атланта 125:132 (33:28, 29:44, 38:27, 25:33)

Бруклін – Шарлот 103:110 (23:27, 25:27, 33:32, 22:24)

Маямі – Міннесота 106:131 (32:34, 27:35, 22:30, 25:32)

Торонто – Чикаго 135:92 (43:23, 26:21, 34:27, 32:21)

Мемфіс – Юта 123:103 (29:31, 35:20, 34:28, 25:24)

Нью-Орлеан – Індіана 120:123 (31:38, 35:18, 26:30, 28:37)

Х'юстон – Даллас 128:110 (32:26, 38:12, 30:38, 28:34)

Лейкерс – Голден Стейт 127:105 (34:33, 32:19, 36:16, 25:37)

Портленд – Фінікс 124:83 (43:12, 29:27, 35:27, 17:17)

Кліпперс – Сакраменто 121:96 (41:29, 20:25, 32:16, 28:26)

Нагадаємо, що напередодні відбулись перші три поєдинки нового сезону в НБА.