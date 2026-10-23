Шалений камбек Філадельфії та непроста перемога Оклахоми в регулярному чемпіонаті НБА
Результати матчів НБА за 23 жовтня
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У ніч із 22 на 23 жовтня відбулись чергові матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.
Загалом було зіграно два поєдинки. В першому шалений камбек оформила Філадельфія.
"Севенті Сіксерс" відіграли 29 очок у Клівленда, здобувши ефектну перемогу. Найрезультативнішими гравцями зустрічі стали Тайріс Максі та Донован Мітчелл.
В іншому протистоянні Оклахома вдома здолала Денвер. Гості лідирували більшу частину матчу, але господарі вирвались уперед наприкінці третьої чверті й уже не відпускали перевагу.
НБА – регулярний чемпіонат
23 жовтня
23 жовтня
Філадельфія – Клівленд 114:106 (18:35, 27:34, 37:21, 32:16)
Оклахома – Денвер 96:84 (24:27, 20:21, 26:16, 26:20)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші 11 поєдинків.