Кривбас перервав п'ятиматчеву серію поразок, обігравши Запоріжжя

У середу, 12 березня, відбувся матч регулярного сезону української Суперліги, в якому Кривбас переміг Запоріжжя із рахунком 78:66.

Команди ведуть боротьбу за п'яте місце в таблиці. До очної зустрічі вони мали однакову кількість перемог, але при цьому підопічні Олександра Ворони випереджали свого суперника, бо мали на одну поразку менше.

За підсумками цього матчу Кривбас покращив свої позиції у боротьбі, а також перервав свою серію поразок, яка налічувала п'ять ігор.

Головними зірками поєдинку стали Віталій Биков та Михайло Бублик, які оформили 21+5 та 20+6 відповідно. У складі Запоріжжя найбільш яскравим гравцем був Максим Нікітін з 21+5.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

12 березня, регулярний сезон

Кривбас – Запоріжжя 78:66 (22:12, 14:20, 22:20, 20:14)

Кривбас: Биков (21 + 5 підбирань), Бублик (20 + 6 підбирань), Триколенко (12 + 12 підбирань), Водолацький (6 + 6 підбирань), Мельник (6), Келлі (5), Товкач (4), Лавінгс (4 + 9 передач), Єрмаков (0).

Запоріжжя: Нікітін (21 + 5 підбирань + 4 перехоплення), Бах (12 + 9 підбирань), Мур (11), Ніколайчук (8), Дмитренко (5), Величко (4), Буц (3 + 5 підбирань), Новіков (1 + 5 підбирань), Петренко (1).

Турнірна таблиця Суперліги

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Нагадаємо, що сьогодні також відбудеться матч, у якому зійдуться Дніпро та Черкаські Мавпи.

Вчора відбулися два поєдинки Суперліги: Дніпро розгромив Кривбас, а Запоріжжя обіграло Черкаські Мавпи.