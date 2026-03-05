Сенсаційна поразка Бостона та камбек Атланти в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 4 на 5 березня відбулись чергові матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з рівного протистояння Нью-Йорка й Оклагоми-Сіті, де інтрига трималась до останнього. А Бостон несподівано з крупним рахунком поступився Шарлотт.

Юта без Святослава Михайлюка поступилась Філадельфії. В заключному поєдинку ж Кліпперс не залишили шансів Індіані.

НБА – регулярний чемпіонат

5 березня

Нью-Йорк – Оклагома-Сіті 100:103 (23:25, 17:25, 40:27, 20:26)

Бостон – Шарлотт 89:118 (23:35, 20:29, 25:27, 21:27)

Філадельфія – Юта 106:102 (29:22, 24:26, 29:35, 24:19)

Мемфіс – Портленд 114:122 (28:32, 31:27, 30:34, 25:29)

Мілвокі – Атланта 113:131 (38:25, 33:41, 18:32, 24:33)

Кліпперс – Індіана 130:107 (42:25, 21:26, 39:26, 28:30)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші десять матчів.