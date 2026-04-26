Дабл-дабл Йокича не допоміг Денверу уникнути поразки від Міннесоти, перемоги Оклахоми та Нью-Йорка у плейоф НБА

У ніч із 25 на 26 квітня відбулись чергові матчі раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Орландо переграв Детройт та вийшов вперед у серії – 2:1. Оклахома виграла третій матч у Фінікса та перебуває у кроці від чвертьфіналу.

Трипл-дабл Карла-Ентоні Таунса (20 очок, 10 підбирань та 10 передач) допоміг Нью-Йорку переграти Атланту та зрівняти рахунок у серії – 2:2.

24 очки та 15 підбирань Ніколи Йокича не допомогли Денверу здобути перемогу над Міннесотою. У складі переможців 43 очки набрав Айо Досунму.

НБА – раунд плейоф

26 квітня

Орландо – Детройт 113:105 (26:26, 35:28, 26:25, 26:26)

Фінікс – Оклахома-Сіті 109:121 (28:33, 25:29, 26:25, 30:34)

Атланта – Нью-Йорк 98:114 (20:27, 24:31, 21:28, 33:28)

Міннесота – Денвер 112:96 (22:23, 28:31, 32:24, 30:18)

Нагадаємо, що напередодні відбулись інші три матчі раунду плейоф.