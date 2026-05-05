Сенсаційна поразка Сан-Антоніо та розгром Філадельфії у перших чвертьфіналах НБА
Плейоф НБА 5 травня
У ніч із 4 на 5 травня розпочалося друге коло раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.
В першій зустрічі Нью-Йорк не залишив жодних шансів Філадельфії. "Нікс" впевнено виграли кожну чверть, розгромивши гостей врешті-решт з різницею в майже 40 очок.
В іншому ж поєдинку інтрига трималась до останніх секунд. Міннесота після несподіваного проходу Денвера шокувала й Сан-Антоніо, здолавши на виїзді фаворита.
Нью-Йорк – Філадельфія 137:98 (33:25, 41:26, 35:27, 28:20). Серія 1:0
Сан-Антоніо – Міннесота 102:104 (23:24, 22:21, 27:24, 30:35). Серія 0:1
Нагадаємо, що напередодні Орландо звільнив головного тренера після третього поспіль вильоту із плейоф.