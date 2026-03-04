Я був дуже розчарований через те, що пропущу кінець сезону: Кабанов розповів – про свій відхід з Ніко-Баскета

Український баскетболіст Ростислав Кабанов поділився подробицями, як він залишав миколаївський Ніко-Баскет.

Його слова передає Tribuna.

Гравець розповів, що дуже засмучений пропуском кінцівки сезону.

"Я був дуже розчарований через те, що я пропущу кінець сезону у Суперлізі. Мені постійно говорили, що я буду грати у Вищій лізі, отримувати досвід, та після цього отримуватиму ігрові хвилини у Суперлізі.

Хоч я дуже хотів допомогти команді з Миколаєва посісти якнайвище місце турнірної таблиці, до мене надходило декілька пропозицій, але ми не домовилися. Тепер у мене є час до наступного сезону, щоб стати кращим і показати, що я можу грати на гарному рівні у Суперлізі".

Нагадаємо, що нещодавно Ніко-Баскет оголосив про завершення кар'єри з 21-річним колишнім чемпіоном Суперліги Кабановим.

Зауважимо, що Ростислав ставав віцечемпіоном на чемпіонаті Європи U-20 у Дивізіоні В у складі молодіжної збірної України. У сезоні-2022/23 захисник вигравав "золото" української Суперліги в складі Будівельника.

До миколаївців Кабанов приєднався перед початком сезону, прийшовши із Запоріжжя. У складі Ніко-Баскет зіграв 16 матчів у Суперлізі, в середньому набираючи 4,4 очка за гру. Також 5 поєдинків зіграв у Вищій лізі за НІКО-Баскет-2, де його результативність склала 19,4 очки та 3,4 підбирання в середньому за гру.