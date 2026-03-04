Перемоги Лейкерс і Сан-Антоніо в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 3 на 4 березня відбулись чергові матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з рівного протистояння Клівленда та Детройта, де інтрига трималась до останніх секунд.

Чудовий виступ вдався Сан-Антоніо. "Сперс" не залишили жодних шансів Філадельфії, розгромивши її з різницею в 40 очок.

В завершальному матчі Фінікс переграв Сакраменто та наблизився в турнірній таблиці Західної конференції до першої шістки.

НБА – регулярний чемпіонат

4 березня

Клівленд – Детройт 113:109 (25:27, 29:21, 35:32, 24:29)

Орландо – Вашингтон 126:109 (27:24, 30:30, 40:27, 29:28)

Шарлотт – Даллас 117:90 (31:23, 26:25, 35:24, 25:18)

Маямі – Бруклін 124:98 (34:28, 35:26, 22:21, 33:23)

Торонто – Нью-Йорк 95:111 (31:32, 27:36, 24:19, 13:24)

Міннесота – Мемфіс 117:110 (23:32, 34:30, 32:20, 28:28)

Філадельфія – Сан-Антоніо 91:131 (25:32, 28:46, 11:35, 27:18)

Чикаго – Оклагома-Сіті 108:116 (22:26, 32:29, 22:32, 32:29)

Лейкерс – Нью-Орлеан 110:101 (31:33, 23:18, 22:27, 34:23)

Сакраменто – Фінікс 103:114 (30:22, 25:37, 20:31, 28:24)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші чотири матчі.