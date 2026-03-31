Чергова перемога Сан-Антоніо, поразка Бостона та битва лідерів конференцій у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 30 на 31 березня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Маямі проти Філадельфії. "Гіт" тріумфували в цій зустрічі, завдяки чому все ще залишаються в боротьбі за пряме потрапляння у плейоф.

Сан-Антоніо не мав проблем з Чикаго, здобувши свою дев'яту поспіль перемогу. Атланта переграла Бостон, зробивши важливий крок для фінішу в топ-6.

Головною родзинкою ігрового дня стала зустріч лідерів своїх конференцій. Оклагома-Сіті та Детройт змогли визначити сильнішого тільки в овертаймі.

НБА – регулярний чемпіонат

31 березня

Маямі – Філадельфія 119:109 (38:34, 20:27, 33:26, 28:22)

Атланта – Бостон 112:102 (29:30, 25:24, 36:22, 22:26)

Мемфіс – Фінікс 105:131 (31:34, 30:31, 28:26, 16:40)

Сан-Антоніо – Чикаго 129:114 (29:28, 35:19, 38:35, 27:32)

Даллас – Міннесота 94:124 (23:35, 23:21, 25:38, 23:30)

Юта – Клівленд 113:122 (29:31, 24:32, 36:31, 24:28)

Оклагома-Сіті – Детройт 114:110 ОТ (31:24, 22:19, 26:31, 22:27, 13:9)

Лейкерс – Вашингтон 120:101 (25:26, 40:18, 26:33, 29:24)

