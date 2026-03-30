Розгромні перемоги Портленда та Г'юстона, Денвер перервав переможну серію Голден Стейт у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 29-го на 30-те березня відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігрову програму дня відкрила перемога Індіани над Маямі, тоді як Бруклін впевнено обіграв Сакраменто.

Ще переконливіші звитяги святкували баскетболісти Торонто, Портленда та Г'юстона.

У крайньому матчі Денвер переміг Голден Стейт, оформивши свою п'яту перемогу поспіль. При цьому клуб перервав серію суперника, яка налічувала три переможні гри за порядком.

НБА – регулярний чемпіонат

30 березня

Індіана – Маямі 135:118 (34:36, 45:39, 29:32, 27:11)

Бруклін – Сакраменто 116:99 (31:18, 37:27, 18:28, 30:26)

Портленд – Вашингтон 123:88 (24:15, 34:32, 33:19, 32:22)

Торонто – Орландо 139:87 (38:20, 32:23, 43:25, 26:19)

Шарлот – Бостон 99:104 (21:27, 28:36, 26:26, 24:25)

Нью-Орлеан – Г'юстон 102:134 (29:29, 18:39, 33:33, 22:33)

Оклахома-Сіті – Нью-Йорк 111:100 (26:23, 27:29, 31:26, 27:22)

Денвер – Голден Стейт 116:93 (23:28, 23:25, 40:21, 30:19)

Раніше повідомлялось, що в НБА мають намір запровадити зміни в системі драфту задля припинення практики навмисних поразок команд.