НБА оголосила символічні збірні сезону-2025/26

Національна баскетбольна асоціація оголосила три символічні збірні нинішнього сезону.

Їх опублікувала пресслужба ліги.

Вони сформувалися внаслідок голосування 100 представників медіа. До першої команди увійшли Шей Гілджес-Александер, Віктор Вембаньяма, Кейд Каннінгем, Лука Дончич і Нікола Йокич.

Що цікаво, лідери Оклагоми-Сіті та Денвера були включені до цієї збірної в усіх 100 бюлетенях, а зірка Сан-Антоніо отримав 99 голосів за потрапляння до неї.

До другої команди потрапили Джейлен Браун, Джейлен Брансон, Кевін Дюрант, Кавай Леонард і Донован Мітчелл. У третю збірну ввійшли Тайріз Максі, Джамал Мюррей, Джейлен Джонсон, Чет Голмгрен і Джейлен Дюрен.

Зазначимо, що Браун отримав 44 голоси за першу збірну. Це найбільше серед усіх гравців, які не потрапили у цю п'ятірку. Також варто звернути увагу на те, що всі гравці третьої команди були обрані до All-NBA вперше у кар'єрі.

Леброн Джеймс не мав права отримувати голоси через недостатню кількість зіграних матчів. Це лише другий випадок в його кар'єрі, коли він не потрапив до символічної збірної.

Нагадаємо, що напередодні було зіграно четвертий матч півфінальної серії НБА між Сан-Антоніо й Оклагомою-Сіті. "Сперс" змогли відновити паритет і тепер рахунок між ними 2:2.