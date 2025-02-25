Михайлюк погано кидав, а Юта програла Портленду, Міннесота помстилася Оклахомі в матчі НБА

У ніч на вівторок, 25 лютого, пройшли вісім матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Ніч розпочалась з того, що Вашингтон перервав свою шестиматчеву серію поразок, обігравши вдома Бруклін. Потім Детройт переміг Кліпперс, а Індіана поступилася Денверу.

Справжній погром відбувся у Філадельфії, де місцеві Севенті Сіксерс не знали, як зупинити Чикаго, який пішов у перебудову.

Атланта та Маямі видали найменш результативну гру ночі, Міннесота взяла реванш у Оклахоми за вчорашню поразку, а Сакраменто розгромив Шарлотт.

Святослав Михайлюк, пропустивши останні два поєдинки Юти, знову вийшов на паркет, цього разу в матчі проти Портленда, який завершився поразкою.

Українець провів на майданчику майже 22 хвилини, за які він встиг набрати 10 очок, зробити два підбирання та одну передачу за двох втрат. Свінгмен має один з найбільших показників +- у команді (+17), проте він також має жахливий відсоток реалізації кидків (4/14 з гри, 2/7 з-за дуги).

НБА – регулярний сезон

25 лютого

Вашингтон – Бруклін 107:99 (30:20, 37:39, 18:28, 22:12)

Детройт – Кліпперс 106:97 (23:17, 28:32, 34:26, 21:22)

Індіана – Денвер 116:125 (28:36, 30:28, 25:36, 33:25)

Філадельфія – Чикаго 110:142 (30:39, 28:36, 18:40, 34:27)

Атланта – Маямі 98:86 (23:22, 27:20, 23:23, 25:21)

Оклахома – Міннесота 128:131 ОТ (32:28, 32:17, 38:35, 19:41, 7:10)

Юта – Портленд 112:114 (33:32, 18:29, 31:25, 30:28)

Сакраменто – Шарлотт 130:88 (34:23, 31:22, 23:27, 42:16)

Нагадаємо, що вчора Україна розгромила Португалію в останньому матчі відбору на Євробаскет 2025 року.