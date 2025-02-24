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Гримнули дверима: збірна України розгромила Португалію у відборі на Євробаскет-2025

Олексій Мурзак — 24 лютого 2025, 22:52
Гримнули дверима: збірна України розгромила Португалію у відборі на Євробаскет-2025
Федерація баскетболу України

У понеділок, 24 лютого, збірна України завершила свій шлях у кваліфікації на чемпіонат Європи 2025 року перемогою над Португалією.

Матч завершився з рахунком 88:60.

Зазначимо, що після нещодавньої поразки від Словенії (71:84) команда Айнарса Багатскіса втратила всі шанси потрапити на чемпіонат Європи, який проходитиме у Латвії, Польщі, Фінляндії та на Кіпрі.

Португалія також достроково кваліфікувалася на турнір, тож матч не мав жодного турнірного значення.

Нагадаємо, що за "синьо-жовтих" дебютував Максим Кличко, син мера Києва та ексчемпіона у надважкій вазі Віталія Кличка.

Євробаскет-2025, кваліфікація
6 тур, 24 лютого

Португалія – Україна 60:88 (17:25, 15:17, 18:30, 10:17)

Як відомо, свою першу зустріч в межах відбору на Євробаскет-2025 практично рівно рік тому: 25 лютого 2024 року підопічні тоді ще Віталія Степановського зазнали несподіваної поразки з рахунком 77:79. Ця невдача стала другою поспіль для українців на груповому етапі.

Рік потому збірна України має найгірший показник у відборі, програвши всі попередні п'ять матчів.

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