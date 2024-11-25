Сакраменто без Леня поступився Брукліну, Клівленд обіграв Торонто в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 24 на 25 листопада відбулися шість матчів у Національній баскетбольній асоціації сезону-2024/25.

У матчі-відкритті ігрового дня Бостон мінімально здолав Міннесоту. Найрезультативнішими гравцями стали Джейлен Браун (29 очок, 4 передачі та 2 підбирання) та Джейсон Тейтум (26 очок, 4 передачі та 8 підбирань).

Також Індіана здобула впевнену перемогу над Вашингтоном. 33 очки Джиммі Батлера допомогли Маямі здобути перемогу над Даллас у овертаймі.

Кліппрес впевнено обіграли Філадельфію, а Клівленд без проблем розібрався з Торонто.

У завершальному матчі ігрового дня Сакраменто поступився Брукліну. Український баскетболіст Кінгс Олексій Лень на майданчику не з'явився.

НБА – регулярний чемпіонат

25 листопада

Бостон – Міннесота 107:105 (24:27, 31:25, 29:21, 23:32)

Індіана – Вашингтон 115:103 (31:28, 26:31, 35:28, 23:16)

Маямі – Далас 123:118 ОТ (33:28, 23:23, 33:33, 25:30, 9:4)

Філадельфія – Кліпперс 99:125 (27:39, 23:23, 22:35, 27:28)

Клівленд – Торонто 122:108 (38:22, 27:33, 31:35, 26:18)

Сакраменто – Бруклін 103:108 (28:37, 29:28, 31:23, 15:20)