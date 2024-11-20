Українка Коваль отримала дві відзнаки за свої виступи в NCAA

Українська баскетболістка Катерина Коваль, яка грає за Нотр Дам у студентський лізі NCAA (National Collegiate Athletics Association) визнана найкращою першокурсницею своєї конференції. Також вона стала новачком тижня за версією USBWA (United States Basketball Writers Association)

Про це повідомила пресслужба жіночої команди університету.

Минулого тижня Катерина за два матчі загалом набрала 25 очок, зробила 35 підбирань та 13 блок-шотів.

Українка за 4 гри зуміла 22 рази заблокувати кидки суперниць, що є найкращим показником у всій NCAA. Катерина реалізовує 55% кидків з гри – це найкращий показник серед першокурсників.

making headlines 👀@kate_koval13 has been named @USBWA Freshman of the Week pic.twitter.com/KDFSYRi2H2 — Notre Dame Women's Basketball (@ndwbb) November 19, 2024

making a statement @kate_koval13 has been named @accwbb Co-Rookie of the Week pic.twitter.com/nDQBP4eOWf — Notre Dame Women's Basketball (@ndwbb) November 18, 2024

Нагадаємо, раніше Коваль повторила показники зіркового бігмена Лейкерс.