Українка Коваль отримала дві відзнаки за свої виступи в NCAA
Катерина Коваль
Instagram Notre Dame Women’s Basketball
Українська баскетболістка Катерина Коваль, яка грає за Нотр Дам у студентський лізі NCAA (National Collegiate Athletics Association) визнана найкращою першокурсницею своєї конференції. Також вона стала новачком тижня за версією USBWA (United States Basketball Writers Association)
Про це повідомила пресслужба жіночої команди університету.
Минулого тижня Катерина за два матчі загалом набрала 25 очок, зробила 35 підбирань та 13 блок-шотів.
Українка за 4 гри зуміла 22 рази заблокувати кидки суперниць, що є найкращим показником у всій NCAA. Катерина реалізовує 55% кидків з гри – це найкращий показник серед першокурсників.
Нагадаємо, раніше Коваль повторила показники зіркового бігмена Лейкерс.