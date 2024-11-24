Юта без Михайлюка обіграла Нікс, Денвер завдав поразки Лейкерс у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 23 на 24 листопада відбулися сім матчів у Національній баскетбольній асоціації сезону-2024/25.

Юта досить сенсаційно здолала одну з найкращих команд Сходу Нью-Йорк Нікс. Святослав Михайлюк не виходив на паркет.

Ламело Болл набрав 50 очок, але це не допомогло Шарлотт здолати Мілвокі. Лідер Західної конференції Голден Стейт програв Сан-Антоніо.

Чемпіон НБА сезону 2022/23 Денвер Наггетс на виїзді успішно провів другу половину проти Лейкерс, чим забезпечив собі розгромну перемогу.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

24 листопада

Юта – Нью-Йорк 121:106 (28:28, 38:23, 21:27, 34:28)

Орландо – Детройт 111:100 (33:21, 23:32, 32:26, ​​23:21)

Чикаго – Мемфіс 131:142 (22:30, 38:34, 38:45, 33:33)

Х’юстон – Портленд 98:104 (21:26, 29:26, 21:21, 27:31)

Мілуокі – Шарлотт 125:119 (28:28, 31:23, 37:34, 29:34)

Сан-Антоніо – Голден Стейт 104:94 (17:29, 21:21, 33:31, 33:13)

Лейкерс – Денвер 102:127 (27:31, 36:26, 15:37, 24:33)

Напередодні збірна України з баскетболу поступилася Ізраїлю у матчі відбору на Євробаскет.