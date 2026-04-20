Детройт програв Орландо, Сан-Антоніо впевнено здолав Портленд у плейоф НБА
У ніч проти 20 квітня завершилися чергові поєдинки раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.
Цього разу уболівальники побачили впевнені перемоги: Детройт поступився Орландо, а Сан-Антоніо переконливо здолав Портленд.
Напередодні цих ігор ввечері, 19 квітня, відбулися ще дві зустрічі, у яких Бостон розгромив Філадельфію, а Оклахома-Сіті святкувала успіх над Фініксом.
НБА – раунд плейоф
19-20 квітня
Бостон – Філадельфія 123:91 (33:18, 31:28, 31:25, 28:20)
Оклахома-Сіті – Фінікс 119:84 (35:20, 30:24, 32:22, 22:18)
Детройт – Орландо 101:112 (27:35, 24:20, 23:26, 27:31)
Сан-Антоніо – Портленд 111:98 (30:22, 29:27, 28:23, 24:26)
Нагадаємо, що напередодні про завершення кар'єри оголосив легендарний тренер Док Ріверс. Він у ролі наставника провів 27 сезонів у НБА.