Детройт програв Орландо, Сан-Антоніо впевнено здолав Портленд у плейоф НБА

У ніч проти 20 квітня завершилися чергові поєдинки раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Цього разу уболівальники побачили впевнені перемоги: Детройт поступився Орландо, а Сан-Антоніо переконливо здолав Портленд.

Напередодні цих ігор ввечері, 19 квітня, відбулися ще дві зустрічі, у яких Бостон розгромив Філадельфію, а Оклахома-Сіті святкувала успіх над Фініксом.

НБА – раунд плейоф

19-20 квітня

Бостон – Філадельфія 123:91 (33:18, 31:28, 31:25, 28:20)

Оклахома-Сіті – Фінікс 119:84 (35:20, 30:24, 32:22, 22:18)

Детройт – Орландо 101:112 (27:35, 24:20, 23:26, 27:31)

Сан-Антоніо – Портленд 111:98 (30:22, 29:27, 28:23, 24:26)

Нагадаємо, що напередодні про завершення кар'єри оголосив легендарний тренер Док Ріверс. Він у ролі наставника провів 27 сезонів у НБА.