Денвер знищив Філадельфію та впевнені перемоги лідерів у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 17-го на 18-те березня відбулись вісім матчів у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з впевненої звитяги Детройта над Вашингтоном після нічийної першої чверті, тоді як Орландо поступилось Оклахомі-Сіті.

Філадельфія стала єдиною командою, яка не змогла перевершити позначку у 100 балів, програвши вщент Денверу.

Натомість Сан-Антоніо переконливо переграло Сакраменто.

НБА – регулярний чемпіонат

18 березня

Вашингтон – Детройт 117:130 (32:32, 25:31, 26:37, 34:30)

Орландо – Оклахома-Сіті 108:113 (22:26, 28:25, 29:34, 29:28)

Шарлот – Маямі 136:106 (26:24, 33:33, 37:31, 40:18)

Нью-Йорк – Індіана 136:110 (38:34, 34:30, 33:27, 31:19)

Мілуокі – Клівленд 116:123 (24:37, 34:20, 29:28, 29:38)

Міннесота – Фінікс 116:104 (36:39, 28:24, 28:23, 24:18)

Денвер – Філадельфія 124:96 (38:22, 34:18, 28:31, 24:25)

Сакраменто – Сан-Антоніо 104:132 (22:39, 25:39, 34:34, 23:20)

Відзначимо, що французький баскетболіст Еван Фурньє заявив про намір завершити кар'єру після закінчення контракту з грецьким Олімпіакосом у 2028 році.