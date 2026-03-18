Креативність зашкалює: гравець НБА заблокував кидок суперника своїм кросівком

У матчі регулярного чемпіонату НБА стався один із найдивніших епізодів сезону за участю гравця Оклахоми Алекса Карузо.

Під час гри проти Орландо баскетболіст несподівано втратив кросівок просто в ході атаки суперника. Однак замість того, щоб ігнорувати ситуацію, Карузо використав його максимально нестандартно.

Гравець підхопив кросівок і заблокував ним кидок суперника, чим шокував і глядачів, і суддів.

Арбітри не оцінили таку креативність і одразу зафіксували технічний фол за неспортивну поведінку.

Попри курйозний момент, команда Карузо зуміла довести матч до перемоги. Оклахома-Сіті Тандер обіграла Орландо Меджик з рахунком 113:108.

