В матчі Детройт – Клівленд визначився останній півфіналіст НБА

У ніч із 17 на 18 травня відбувся останній чвертьфінальний поєдинок раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації, в якому Детройт вдома приймав Клівленд.

Господарі вважались невеликим фаворитом цього протистояння, проте на майданчику не змогли підтвердити цей статус. "Кавальєрс" зі старту вирвались уперед і вже не дозволили себе наздогнати.

Вони виграли кожну чверть поєдинку та здобули підсумкову перемогу з різницею у 31 очко. Клівленд тріумфував у серії з рахунком 4:3, здійснивши камбек з 0:2.

НБА – раунд плейоф

18 травня

Детройт – Клівленд 94:125 (22:31, 25:33, 26:35, 21:26). Серія 3:4

Зазначимо, що у півфіналі "Кавальєрс" зіграють проти "Нікс", які оформили свіп у протистоянні з Філадельфією. В іншій парі зустрічатимуться Оклагома-Сіті та Сан-Антоніо.