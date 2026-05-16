Поразка Клівленда та визначення третього півфіналіста раунду плейоф у НБА

У ніч із 15 на 16 травня відбулись чергові матчі раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

В першій зустрічі Клівленд вдома приймав Детройт. Гості виграли кожну чверть і зрівняли рахунок у серії.

В іншому ж матчі Сан-Антоніо на виїзді грав із Міннесотою. "Сперс" зі старту продемонстрували домінацію на майданчику й також залишили за собою кожну 12-хвилинку гри.

Вони розгромили господарів із різницею у 30 очок та закрили серію, пробившись до півфіналу. Там вони зіграють з Оклагомою-Сіті, яка є чинним чемпіоном і пройшла перші два раунди плейоф без жодної поразки.

НБА – раунд плейоф

16 травня

Клівленд – Детройт 94:115 (25:27, 26:27, 19:30, 24:31). Серія 3:3

Міннесота – Сан-Антоніо 109:139 (27:36, 34:38, 23:36, 25:29). Серія 2:4

Нагадаємо, що раніше до півфіналу також вийшов Нью-Йорк. Який оформив свіп із Філадельфією.